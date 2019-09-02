"Це виклик!" У київському військовому ліцеї вперше розпочали навчання дівчата. Відео

У Київському військовому ліцеї імені Богуна вперше в історії закладу почали навчатися 20 дівчат.

Про це заявив у вітальному слові під час святкування Дня знань начальник навчального закладу, генерал-майор Ігор Гордійчук. За його словами, дівчата не поступаються юнакам "ні рівнем знань, ні фізичною підготовкою, ні прагненням стати офіцерами Збройних сил України", пише Українська правда (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вперше в історії ліцею тут навчатимуться дівчата, які під час вступних іспитів вибороли можливість носити високе звання ліцеїсток Київського військового ліцею імені Івана Богуна", – наголосив Гордійчук.

Зазначається, що загалом військовий заклад прийняв на навчання 300 першокурсників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі головні перешкоди вступу абітурієнтів із Криму до українських вишів.

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