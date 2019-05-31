Це приголомшливо! Дівчинка випередила по IQ Ейнштейна і Хокінга

У Великій Британії 13-річна дівчинка з Індії Сурьянші Сурі Ранджан показала рівень інтелекту, IQ, на рівні в 162 бали, завдяки чому увійшла в 1% найрозумніших людей планети.

Про це пише відомий британський таблоїд The Sun.

Відзначається, що дівчинка росла в Західній Бенгалії і з перших років життя показувала дивовижні здібності до навчання, рано почавши говорити, грати в шахи і читати, під час навчання їй було нудно навіть при найскладніших завданнях.

Батьки серйозно хвилювалися за Сурі, оскільки їй не були цікаві звичайні іграшки, вона займалася тільки розвиваючими іграми.

Після переїзду до Британії вона здала тест в Mensa, спільноту людей з IQ вищим, ніж у 98% населення Землі.

Виявилося, що коефіцієнт її інтелекту складає цілих 162 бали, що на два бали вище, ніж у Альберта Ейнштейна і Стівена Хокінга. Середній показник, при цьому, становить всього 100 балів.

Цікаво, що батько Сурі є обдарованим банкіром і теж намагався потрапити до спільноти, але його тести показали рівень IQ всього в 142 бали.

Незважаючи на дивовижні розумові здібності, дівчинка поки не хоче пов'язувати своє життя з наукою, оскільки отримує від співу стільки ж задоволення, скільки і від складних математичних задач, в зв'язку з чим хоче стати поп-зіркою.

Вона хотіла б писати пісні, як Адель, але збирається вивчати біомедичну інженерію в університеті Прінстона. Батьки готові надавати їй всебічну підтримку незалежно від її вибору.

Нагадаємо, раніше британський ведучий здивував громадськість заявою про необхідність заборони домашнього завдання і наміром припинити навчання свого сина в школі у віці 10 років.

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