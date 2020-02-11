"Це пекло": в російському дитсадку розвісили фото закривавлених дітей

В одному з дитсадків Москви (Росія) розвісили календарі до 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, де зображені закривавлені діти в образі фронтовиків.

Про інцидент розповів батько одного з вихованців дошкільного закладу Олексій Бігільдін на Facebook-сторінці, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото плакатів, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось такі плакати із закривавленими дітьми розвісили в нашому дитячому садку. І пропонують зробити фотосесію в такому ж стилі. Такого пекла варто чекати після новорічного звернення, але все ж викликає подив те, як незграбно працює пропаганда", – наголосив Бігільдін.

За його словами, в дитсадку пояснили, що таким чином діти будуть краще пам'ятати війну і більше знати про неї. Чоловік здивувався, що так звану "пам'ять" нав'язують маленьким дітям.

Діти в образі фронтовиків Facebook Алексей Бигильдин

Діти в образі фронтовиків Facebook Алексей Бигильдин

Так, у Telegram-каналі "Анатолій Штірліц" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан також негативно відреагував на інцидент.

"Побєдоносіє запоребриком набирає обертів. Календар з окровавленими дітьми. Повний трешак", – йдеться в повідомленні.

Як написав OBOZREVATEL, у Росії школярів змусили написати прадіду на фронт.

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