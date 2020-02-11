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"Це пекло": в російському дитсадку розвісили фото закривавлених дітей

2.7т
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В одному з дитсадків Москви (Росія) розвісили календарі до 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, де зображені закривавлені діти в образі фронтовиків.

Про інцидент розповів батько одного з вихованців дошкільного закладу Олексій Бігільдін на Facebook-сторінці, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото плакатів, доскрольте до кінця сторінки).

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"Ось такі плакати із закривавленими дітьми розвісили в нашому дитячому садку. І пропонують зробити фотосесію в такому ж стилі. Такого пекла варто чекати після новорічного звернення, але все ж викликає подив те, як незграбно працює пропаганда", – наголосив Бігільдін.

За його словами, в дитсадку пояснили, що таким чином діти будуть краще пам'ятати війну і більше знати про неї. Чоловік здивувався, що так звану "пам'ять" нав'язують маленьким дітям.

Діти в образі фронтовиків

Діти в образі фронтовиків

Facebook Алексей Бигильдин

Діти в образі фронтовиків

Діти в образі фронтовиків

Facebook Алексей Бигильдин

Так, у Telegram-каналі "Анатолій Штірліц" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан також негативно відреагував на інцидент.

"Побєдоносіє запоребриком набирає обертів. Календар з окровавленими дітьми. Повний трешак", – йдеться в повідомленні.

Як написав OBOZREVATEL, у Росії школярів змусили написати прадіду на фронт.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Оксана Воля
Тема
дошкільний період
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії діти календарь дитячий садок
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Комментарии на сайте не модерированы
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
в Украине конечно же лучше! в Украине на детей сразу вешают сине-желтые ленты, всемирно признанный символ больных с синдромом Да уна.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Нормальные фотки, чего вам не нравится, или опять в шаровары дрыснули как пилотку увидели?
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zhukov vanya
zhukov vanya
Plotnikov Alex, как то неправильно,почему нет мальчика в красных трюселях распятого на дверях трактира.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А что делать, если больше нечем гордиться?
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zhukov vanya
zhukov vanya
Evlanov Sergey, Его имя Павлик Морозов,если он папу продал,что ему дети малые.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Marozov Nicolay, мой дед имел два "Георгия", а мой отец - полковник, бывший подпольщик и инвалид ВОВ. Я этим горжусь, но не кричу об этом на каждом углу.
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