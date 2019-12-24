"Це імітація реформ!" Український поет виступив проти обов'язкового ЗНО з математики

Український поет Андрій Любка виступив проти обов'язкового ЗНО з математики, яке впровадять у 2021 році, бо рівень знань школярів від цього не зміниться.

Як написав він на Facebook-сторінці, упродовж усіх шкільних років алгебра була для нього нічним кошмаром. За його словами, проблема полягала у тому, що більшість математичних знань школярі так і не використовують у житті, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Як на мене, математика обов'язково має бути у шкільному курсі, але зовсім в інших обсягах і за іншою методикою викладання. Потрібно створити окремі класи для дітей, які люблять математику і саме з нею чи дотичними сферами хочуть пов'язати своє майбутнє, а іншим дати спрощений базовий курс", – наголосив автор.

На його думку, впровадження обов'язкового ЗНО з математики – це імітація реформ. Щоб зробити математику цікавішою, потрібно змінити методику викладання і наблизити її до практичних потреб людини.

Український поет виступив проти обов'язкового ЗНО з математики

"Щось мені підказує, що насправді йдеться не так про математику, як про бажання започаткувати щось нове, оголосити якісь зміни. Чому саме математика, а не, скажімо, біологія чи географія так хвилює Новосад (міністерка освіти. – Ред.)? Невже вивчення математики зробить Україну розвиненішою й багатшою? Сумніваюся", – додав Любка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО-2020.

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