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"Це імітація реформ!" Український поет виступив проти обов'язкового ЗНО з математики

1.2т
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Український поет Андрій Любка виступив проти обов'язкового ЗНО з математики, яке впровадять у 2021 році, бо рівень знань школярів від цього не зміниться.

Як написав він на Facebook-сторінці, упродовж усіх шкільних років алгебра була для нього нічним кошмаром. За його словами, проблема полягала у тому, що більшість математичних знань школярі так і не використовують у житті, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Як на мене, математика обов'язково має бути у шкільному курсі, але зовсім в інших обсягах і за іншою методикою викладання. Потрібно створити окремі класи для дітей, які люблять математику і саме з нею чи дотичними сферами хочуть пов'язати своє майбутнє, а іншим дати спрощений базовий курс", – наголосив автор.

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На його думку, впровадження обов'язкового ЗНО з математики – це імітація реформ. Щоб зробити математику цікавішою, потрібно змінити методику викладання і наблизити її до практичних потреб людини.

Український поет виступив проти обов'язкового ЗНО з математики

Український поет виступив проти обов'язкового ЗНО з математики

"Щось мені підказує, що насправді йдеться не так про математику, як про бажання започаткувати щось нове, оголосити якісь зміни. Чому саме математика, а не, скажімо, біологія чи географія так хвилює Новосад (міністерка освіти. – Ред.)? Невже вивчення математики зробить Україну розвиненішою й багатшою? Сумніваюся", – додав Любка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштуватиме пробне ЗНО-2020.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Андрій Любка
Місце
Україна
Теги
ЗНО математика школа
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Natalushko Oleg
Natalushko Oleg
Ужас. Кто этот человек? Великий писатель которого учат в школе ? вряд-ли. А теперь объясняю зачем экзамен обязательный - дети хоть чесаться будут. Да и учителя тоже. Правда одними экзаменами делу не поможешь. Станет ли Украина богаче - как минимум люди на слух будут слышать бред от банков может прекратят верить в 0 процентов кредиты и поймут что 2*2=4 а не как в анекдоте, и математика развивает логику ещё и быстрый счет (но этот деятель видимо не осиливает этого). Но все же расскажу как выглядит НУШ в части математики да и в целом на практике. 1- уроки не задают но знать ребенок должен. Тут 2 вопроса как ребенок должен запомнить без практики вне галдежа школы ? 2. - таблица умножения учится во втором классе только на 2 и 3 а дальше - в третьем классе ребенок должен знать всю табличку. без комментариев. Украина станет богатой когда каждый будет заниматься своим делом писатель - писать книжки. Учитель -учить, доктор лечить. А не "великие" писатели которых никто не знает и которые не осилили школьный курс математики. Будут выдавать советы как надо учить математику. И да у меня высшее техническое образование и все что я описал выше это личные наблюдения и практика. с двумя детьми.
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