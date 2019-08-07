Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Це афера!" Одіозна ексректорка університету Богомольця розкритикувала тест IFOM

576 Читати матеріал російською

Ексректорка Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова вважає, що міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) дає лише голий відсоток кожного студента, який неможливо проаналізувати.

В інтерв'ю "Ракурсу" Амосова заявила – щоби проаналізувати результати, треба подивитися, як студенти відповідали по розділах. Тому вважає іспит аферою.

На її думку, Україна не може щоразу купувати американські тести для студентів-медиків.

Новини
Супрун пообіцяла покарати винних у "саботажі" іспиту IFOM

"З досвідченими викладачами нам до снаги писати свої, тести можуть бути якісними. Це реально організувати. Але гарних тестів багато не напишеш. Для нашої кількості студентів ми не можемо забезпечити тести на комп’ютерах в одну зміну. Це нереально," – переконана ексректорка.

Амосова вважає, що іспит має містити дві складові. Перша – тести, а друга – об'єктивний структурований клінічний іспит на пацієнтах (ОСКІ).

Тоді можна буде оцінити такі важливі компетентності лікаря, як клінічний огляд, техніка виконання медичних маніпуляцій, комунікація з пацієнтом, дотримання професійних і етичних норм. Це дає більшу гарантію для суспільства, що лікар буде підготовлений.

"Це афера!" Одіозна ексректорка університету Богомольця розкритикувала тест IFOM

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, в яких регіонах України студенти-медики найкраще здали IFOM.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Особа
Катерина Амосова
Місце
Україна
Тег
освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані