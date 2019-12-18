Царська Росія і Іван Грозний: мережа розлючена через українські підручники

Користувачів в мережі обурила поява на сторінках підручників "Нової української школи" для першокласників згадки про "царську Росію".

На своїй сторінці в Facebook користувач Іван Пінчук опублікував фото з підручника для читання, в якому на одній зі сторінок наводиться текст про те, що папір винайшли в Китаї, але в "Російській імперії почали виробляти за часів правління Івана Грозного".

Більш того, далі школярам пропонується відповісти на питання, про те, при якому царі почали виробляти папір у царській Росії.

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників Facebook \ Іван Пінчук

До слова, жодної згадки про Київ, ні у самому тексті ні у питаннях до нього немає.

"Вчимося по-новому за новими підручниками нової української школи для 1 класу. А відчуття, як від мого підручника "Родное слово" в синій обкладинці і гімном СРСР на першому розвороті", – написав автор поста.

У коментарях користувачі обурилися при чому тут Росія в українських підручниках і чому першокласники повинні знати російських царів.

"Цікаво, до чого тут Росія взагалі. І звідки діти в першому класі повинні знати трьох російських царів. Особливо цікаво про Миколу Третього думку авторів посібника почути. І чому б дітям не взначи коли папір почали виробляти на території їх країни, або, наприклад, Європи. Кабзда якась", – написав користувач Вадим Одаренко.

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників Facebook \ Іван Пінчук

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників Facebook \ Іван Пінчук

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

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