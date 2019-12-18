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Царська Росія і Іван Грозний: мережа розлючена через українські підручники

3.3т
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Користувачів в мережі обурила поява на сторінках підручників "Нової української школи" для першокласників згадки про "царську Росію".

На своїй сторінці в Facebook користувач Іван Пінчук опублікував фото з підручника для читання, в якому на одній зі сторінок наводиться текст про те, що папір винайшли в Китаї, але в "Російській імперії почали виробляти за часів правління Івана Грозного".

Більш того, далі школярам пропонується відповісти на питання, про те, при якому царі почали виробляти папір у царській Росії.

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Facebook \ Іван Пінчук

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До слова, жодної згадки про Київ, ні у самому тексті ні у питаннях до нього немає.

"Вчимося по-новому за новими підручниками нової української школи для 1 класу. А відчуття, як від мого підручника "Родное слово" в синій обкладинці і гімном СРСР на першому розвороті", – написав автор поста.

У коментарях користувачі обурилися при чому тут Росія в українських підручниках і чому першокласники повинні знати російських царів.

"Цікаво, до чого тут Росія взагалі. І звідки діти в першому класі повинні знати трьох російських царів. Особливо цікаво про Миколу Третього думку авторів посібника почути. І чому б дітям не взначи коли папір почали виробляти на території їх країни, або, наприклад, Європи. Кабзда якась", – написав користувач Вадим Одаренко.

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Facebook \ Іван Пінчук

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Facebook \ Іван Пінчук

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Мережа розлючена через українські підручники для першокласників

Як писав OBOZREVATEL, в мережі виник ажіотаж через фото дерев'яної "карети", якою жителі села Вербень на Рівненщині змушені возити своїх дітей в садок через відсутність іншого транспорту.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Рахули, похоже, шо вы до сих пор бумагу изобретаете с колесом, хотя на велосипеде катаетесь ...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А вся сеть в ярости? Все 5,11 миллиардов пользователей?
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