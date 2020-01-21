Трирічний вундеркінд з Британії вразив світ своїм IQ: що про нього відомо

Трирічний хлопчик Харізі з Великобританії став наймолодшим членом інтелектуального товариства Менса, маючи IQ 142 бали.

Організація об'єднала людей з найвищимIQ в світі. Результат вундеркінда більший, ніж у 99,7% людей на планеті, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Metro.co.uk.

Трирічний вундеркінд з Британії вразив світ своїм IQ Фото: Nur Anira Asyikin Hashim

"Члени Менса дуже індивідуальні, у них різне походження, кар'єра, але є кілька рис, які постійно повторюються. Мабуть, головним серед них є цікавість – люди з високим коефіцієнтом інтелекту постійно запитують "Чому?" і "Що якщо?" – розповів прессекретар організації.

Спершу батьки хлопчика не звертали увагу на його особливі здібності. Проте талант помітив вихователь ясельної групи.

У два роки хлопчик почав запам'ятовувати об'ємні історії, читав багато англійською, хоча його рідна мова – малайська. Зараз батьки замислюються над тим, як не загальмувати розвиток його здібностей і водночас не забрати в нього веселе дитинство.

Трирічний вундеркінд Харізі з Британії Фото: Nur Anira Asyikin Hashim

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як правильно виховати вундеркінда.

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