Три місяці без туалету: у Чернівцях забили на сполох через жахливі умови в гуртожитку

Студенти Чернівецького університету імені Федьковича, які мешкають у гуртожитку №3, поскаржилися на те, що їм третій місяць не можуть відремонтувати санвузли.

Як повідомила у Facebook Профспілкова організація студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича, підрядник не вкладається в обіцяні терміни виконання. До завершення терміну залишається менш ніж два тижні, а роботи виконані на 30% (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жахливі умови в гуртожитку №3 в Чернівцях. На фото також зображений Іван Дякон Facebook Профспілкова організація студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича

"Якщо роботи не будуть виконані в зазначений термін, то наступного календарного року університет буде змушений власними силами завершити ремонт. Тобто студентам в третьому гуртожитку доведеться жити без належних умов ще пів року", – йдеться у зверненні профспілки.

Підрядником є фірма "Будторгінвест". Її керівником є раніше судимий Іван Дякон. Проте чоловік зазначив, що ремонтні роботи вони встигнуть доробити.

Жахливі умови в гуртожитку №3 в Чернівцях. На фото також зображений Іван Дякон Facebook Профспілкова організація студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича

"Ну не студентам рахувати наших робітників. Нас є достатньо", – прокоментував заяву Дякон.

Жахливі умови в гуртожитку №3 в Чернівцях. На фото також зображений Іван Дякон Facebook Профспілкова організація студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича

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