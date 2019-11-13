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Треба було російською: в школі Івано-Франківська виник мовний скандал через вірш

1.3т
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В Івано-Франківську вчителька зарубіжної літератури ліцею імені Романа Шухевича проігнорувала учнів, які вивчили вірш українською, а тим, хто розповів російською, – дала додатковий бал.

Про інцидент розповіла на Facebook-сторінці мама школяра, користувач Vira Romanivna. Мова йде про вірш російського поета Олександра Пушкіна "Край лукомор'я дуб зелений", пише OBOZREVATEL.

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"Дитина вивчила вірш українською. На уроці вчитель сказала підняти руку тим дітям, які вивчили вірш мовою оригіналу, себто парускі. Тих, хто вивчив вірш українською не питали, а ті, що російською, – до оцінки ще плюс 1 бал. Це нормально?" – розповіла франківка.

Користувачів соцмережі здивувала така ситуація. Вони вважають, що вчити вірші мовою оригіналу нормально, але на оцінку це не повинно впливати. Деякі також зазначали, що школярі не зобов'язані вчити вірші російською, адже твори іншими іноземними мовами вони не вчать в оригіналі.

Треба було російською: в школі Івано-Франківська виник мовний скандал через вірш

Скріншот коментарів

Треба було російською: в школі Івано-Франківська виник мовний скандал через вірш

Скріншот коментарів

Треба було російською: в школі Івано-Франківська виник мовний скандал через вірш

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті батьки влаштували мовний скандал у школі.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе російська мова українська мова
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
2+2 на украинском точно = 4?
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Serov Oleg
Serov Oleg
и здесь су.ка уже настучала..
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