Треба було російською: в школі Івано-Франківська виник мовний скандал через вірш

В Івано-Франківську вчителька зарубіжної літератури ліцею імені Романа Шухевича проігнорувала учнів, які вивчили вірш українською, а тим, хто розповів російською, – дала додатковий бал.

Про інцидент розповіла на Facebook-сторінці мама школяра, користувач Vira Romanivna. Мова йде про вірш російського поета Олександра Пушкіна "Край лукомор'я дуб зелений", пише OBOZREVATEL.

"Дитина вивчила вірш українською. На уроці вчитель сказала підняти руку тим дітям, які вивчили вірш мовою оригіналу, себто парускі. Тих, хто вивчив вірш українською не питали, а ті, що російською, – до оцінки ще плюс 1 бал. Це нормально?" – розповіла франківка.

Користувачів соцмережі здивувала така ситуація. Вони вважають, що вчити вірші мовою оригіналу нормально, але на оцінку це не повинно впливати. Деякі також зазначали, що школярі не зобов'язані вчити вірші російською, адже твори іншими іноземними мовами вони не вчать в оригіналі.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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