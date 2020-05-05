Травна система людини: основні стадії. Урок з біології за 8 клас

Їжа – необхідна складова для людського організму, щоб забезпечити його енергією, вітамінами та мінералами. До складу харчових продуктів входять поживні речовини, які можуть використовувати органи та клітини нашого організму. У цьому й полягає робота травної системи людини.

Щоб перетравити їжу, травна система діє поетапно. Кожен етап важливий, бо готує їжу до наступного етапу. Вся довжина травної системи становить приблизно від 6 до 9 метрів. Детальніше про інші системи людини ви можете прочитати в підручнику з біології за 8 клас Н.Ю. Матяш.

Будова органів травлення

Схема будови органів травлення людини

1 – стравохід;

2 – шлунок;

3 – печінка;

4 – жовчний міхур;

5 – дванадцятипала кишка;

6 – жовчна протока;

7 – підшлункова залоза;

8 – підшлункова протока;

9 – тонка кишка;

10 – сліпа кишка;

11 – червоподібний відросток;

12 – висхідна ободова кишка;

13 – поперечна ободова кишка;

14 – низхідна ободова кишка;

15 – сигмовидна ободова кишка;

16 – пряма кишка.

Основні стадії травної системи

Жування. Коли ви пережовуєте їжу, вона розпадається з великих шматочків на невеликі, які легше засвоїти і ковтати. У людській слині є спеціальні ферменти, які починають розщеплювати крохмальну їжу (картоплю, хліб) під час жування. Ферменти – це прискорювачі хімічних реакцій.

Проковтування. Їжа не просто падає з горла в наш шлунок. Язик допомагає проштовхувати їжу в задню частину горла. Потім з'являються спеціальні м’язи, які змушують їжу опускатися у довгу трубку – стравохід. Він веде до шлунку. Стінки стравохода хвилеподібно скорочуються, поки їжа не потрапить до шлунку.

Шлунок. Їжа перебуває в шлунку в середньому чотири години. Слизова оболонка огортає частинки їжі та захищає шлунок від пошкоджень. Соляна кислота допомагає білкам набухнути і швидше розщепитися. Шлунок також вбиває багато поганих бактерій.

Тонкий кишечник. Перша частина тонкої кишки працює з соками з печінки та підшлункової залози, щоб продовжувати руйнувати їжу. У другій частині знаходиться їжа, яка засвоюється з кишечника і потрапляє в організм через кров.

Великий кишечник. Будь-яка їжа, яку організм не потребує або не може вживати, надходить в товсту кишку. Пізніше вона залишає організм як відходи.

Травна система людини sbio.info

Функції печінки та підшлункової залози

Печінка – найбільша залоза травної системи. Вона виділяє жовч, який зберігається в жовчному міхурі. Він допомагає розщеплювати жир на більш дрібні шматочки. Печінка також обробляє перетравлену їжу з крові, перш ніж вона відправляється у різні частини тіла людини.

Підшлункова залоза виробляє інсулін та панкреатичний сік. Вона забезпечує додаткові ферменти, які допомагають перетравлювати білки, жири та вуглеводи. Панкреатичний сік з ферментами виливається в дванадцятипалу кишку, де і розщеплюються продукти.

Вивчений матеріал закріплюють за допомогою контрольних питань з підручника. Перевірити себе ви зможете в розділі ГДЗ та відповіді з біології за 8 клас.

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