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Трамп збирається позбавити освіти дітей мігрантів

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На початку літа адміністрація Дональда Трампа повідомила, що обмежить або взагалі скасує юридичну допомогу, а також право на освіту та відпочинок для дітей-мігрантів, які перебувають в урядових притулках США. Як пише The New York Times, уряд звинувачує у всьому “кризу на кордоні”, через яку він, власне, змушений обмежити фінансування шелтерів, де живуть діти.

Адвокати з прав мігрантів різко засудили рішення адміністрації президента США. Начальник одного з великих центрів для утримання неповнолітніх заявив, що не буде забороняти навчатись та займатися спортом дітям, які змушені були тікати із рідних країн від насильства і злиднів. В подібних центрах дітей навчають англійській мові, математиці та іншим дисциплінам, також учні хоча б раз на день можуть грати у футбол на спеціалізованих майданчиках.

Наразі близько 13 тисяч дітей мігрантів проживають у більше ніж сотні шелтерів, розташованих по всій країні. Частина з них - підлітки, що перетнули кордон самі, частина - маленькі діти, котрих забрали у батьків. Вилучення дітей у мігрантів було частиною політики “нульової терпимості”, котру в першій половині 2018 року оголосив Дональд Трамп. В травні-червні більше 2 тисяч малюків та підлітків забрали в заарештованих на кордоні батьків і відправили в притулки. Практика розділення сімей викликала хвилю обурення в США, тож президент був змушений скасувати її.

Нагадуємо також, що з січня 2019 року Дональд Трамп вкотре посилив антиміграційні міри в своїй адміністрації і не відмовляється від планів побудувати стіну на кордоні США та Мексики.

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