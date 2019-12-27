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Зачепить частину вишів: в Україні анонсували важливу реформу в освіті

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У 2020 році Міністерство культури, молоді і спорту вирішило реформувати мистецьку освіту. Зокрема почнуть із позашкільної, але профільні виші зміни також зачеплять.

Як повідомила заступниця глави МКМС Ірина Подоляк, мистецька освіта у системі НУШ теж має бути новою, пише пресслужба відомства.

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"Ми розглядаємо культуру як елемент освіти. Прагнемо, щоб діти у мистецькі школи бігли, бо їм там подобається. Ми повинні з дитинства виховувати людину всебічно розвиненою, а не фокусувати свою діяльність лише на "геніях-професіоналах", – зазначила Подоляк.

За її словами, керівники мистецьких вишів поки що самі не можуть пояснити, для чого вони існують. Тому зараз МКМС планує зрозуміти, яка стратегія розвитку вищої мистецької освіти і якого випускника вони хочуть бачити в майбутньому.

В Україні анонсували важливу реформу в освіті

В Україні анонсували важливу реформу в освіті

shlyahta.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр культури Володимир Бородянський запропонував ввести ще один предмет на ЗНО.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Реформа освіти
Особа
Ірина Подоляк
Місце
Україна
Теги
освіта Міністерство культури реформа
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