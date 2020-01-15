Топ-університет у США безкоштовно навчатиме українців: як подати заявку

Стенфордський університет у США оголосив про четвертий набір на програму "The Ukrainian Emerging Leaders Program", яка триватиме 10 місяців.

Усього троє українців зможуть поїхати навчатися у рамках програми. Всі витрати покриває університет. Заявки приймаються до 22 січня 2020 року, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на сайт вишу.

Програма націлена на реформаторів, політиків, юристів, підприємців, творців соціальних проєктів і лідерів громадських організацій.

Подати заявку можуть ті, хто відповідає шести критеріям:

особа повинна мати українське громадянство і планує повернутися в Україну після закінчення програми.

Вік не молодше 28 років.

Видатні досягнення в областях демократії, розвитку та верховенства права.

Не менше 5 років досвіду роботи.

Не підходять кандидати, які навчаються в інших вузах і здають екзамени.

Рівень англійської – робочий.

Деталі подання заявки можна переглянути за посиланням.

Топуніверситет в США безкоштовно навчатиме українців pacific.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, скільк студентів зі США навчається в Україні.

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