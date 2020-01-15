Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Топ-університет у США безкоштовно навчатиме українців: як подати заявку

2.3т
Читати матеріал російською

Стенфордський університет у США оголосив про четвертий набір на програму "The Ukrainian Emerging Leaders Program", яка триватиме 10 місяців.

Усього троє українців зможуть поїхати навчатися у рамках програми. Всі витрати покриває університет. Заявки приймаються до 22 січня 2020 року, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на сайт вишу.

Програма націлена на реформаторів, політиків, юристів, підприємців, творців соціальних проєктів і лідерів громадських організацій.

Новини
Отримували гроші й подарунки з Росії: університети США потрапили в скандал

Подати заявку можуть ті, хто відповідає шести критеріям:

  • особа повинна мати українське громадянство і планує повернутися в Україну після закінчення програми.

  • Вік не молодше 28 років.

  • Видатні досягнення в областях демократії, розвитку та верховенства права.

  • Не менше 5 років досвіду роботи.

  • Не підходять кандидати, які навчаються в інших вузах і здають екзамени.

  • Рівень англійської – робочий.

Деталі подання заявки можна переглянути за посиланням.

Топуніверситет в США безкоштовно навчатиме українців

Топуніверситет в США безкоштовно навчатиме українців

pacific.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, скільк студентів зі США навчається в Україні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "навчання" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
навчання
Теги
університет освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
7
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы