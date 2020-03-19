Топ-10 серіалів для підлітків та їхніх батьків на час карантину

Поки в Україні триває карантин, у дорослих є можливість краще зрозуміти проблеми підлітків та їхній внутрішній стан. Не завжди вони самі хочуть ділитися своїми переживаннями. Тоді в нагоді стануть серіали.

Це не тільки можливість для дорослих краще зрозуміти молодь, але й цікавий варіант для підлітків, щоб не проводити час нудно. Тому Моя Школа OBOZREVATEL склала топ-10 серіалів на час карантину.

Секс-освіта 12+

Серіал не грає на стереотипах, як звичайні американські комедії про шкільне життя, він їх спростовує. Головний герой – Отіс – незайманий старшокласник, який живе удвох із мамою, яка викладає секс-освіту. У серіалі розкриваються різні теми, що стосуються сексуального життя і побудови стосунків.

Мій божевільний щоденник

Серіал порушує більшість проблем, з якими доводиться мати справу підліткам. У центрі подій знаходиться дівчина Рей. З самого дитинства її цькують, адже вона не така струнка як інші дівчата. Рей покинула лікарню, в якій провела тривалий час, проходячи курс лікування, пов'язаного з психологічними проблемами. Дівчина одразу ж знайшла нову компанію друзів і навіть закохалася.

Ейфорія 14+

Ру Беннет всього 17 років, але вона вже встигла побувати в реабілітаційній клініці через наркотики. Після повернення додому, старшокласниця починає вести спосіб життя, той який привів її до лікарні. Але знайомство з новенькою Джулс дарує надію.

Червоні браслети 14+

У центрі сюжету життя підлітків, які з тих чи інших причин на довгий час стали пацієнтами лікарні. Хтось із них має проблеми з серцем, комусь лікарі поставили діагноз "рак", а хтось вже протягом довгого часу знаходиться в глибокій комі. Разом герої створюють власне братство під назвою "Червоні браслети", яке допомагає їм впоратися з усіма труднощами.

Тринадцять причин чому 14+

У серіалі порушується важка тема – підлітковий суїцид. І знову ж таки, те, що для дорослих може виглядати, як дурня, а не проблема, для підлітка може стати поштовхом до рішучих та дуже серйозних дій.

Американський вандал 12+

В один із звичайних днів в американській школі відбувається інцидент. Хтось розмалював практично всі автомобілі біля території навчального закладу. Підозри одразу падають на поганих учнів, які погано дружать з дисципліною.

Коли вони нас побачать 15+

Історія базується на реальних подіях, що сталися в США у 1989 році. Серіал підіймає важливу тему: байдужість суспільства, яка може вдарити по людині сильніше, ніж її життєві негаразди.

Моторошні пригоди Сабріни 14+

Сабріна Спеллман – і людина, і відьма, що живе в маленькому містечку Гріндейл. У Хелловін їй виповниться 16 років і вона повинна розпрощатися зі своїм земним життям і відправитися в академію незримих мистецтв, щоб стати справжньою відьмою. Але вона відмовляється робити це, бо не хоче прощатися зі своїми друзями і хлопцем.

Рівердейл 12+

Епізоди фокусуються на житті Арчі Ендрюса та його друзів, які мешкають у невеличкому містечку Рівердейл. Після неочікуваного вбивства Джейсона Блоссома, вони починають розслідувати моторошні таємниці міста, які приховані за його вдавано ідеалістичним іміджем.

Мені це не подобається (I Am Not Okay with This) 15+

Навіть тоді, коли, здавалося б, все дуже погано, доля може підкинути можливості і перспективи, про які навіть подумати складно. Головна героїня вже не вірить в те, що щось зміниться або буде краще, однак доля несподівано дарує їй таємничі надздібності, які з кожним днем ​​стають дедалі потужнішими й могутніше.

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