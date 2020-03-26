Топ-10 мультфільмів Disney для всієї сім'ї на час карантину

У період карантину перегляд мультфільмів цінується зовсім по-іншому. Адже за екраном можна зібрати цілу сім'ю, а після ще й обговорити враження від побаченого.

Найкраще обирати добрі мультфільми, щоб створити затишну атмосферу в колі родини. Тому Zatyshok.net радить 10 картин від Disney, які нікого не залишуть байдужим.

Олівер і компанія

У центрі сюжету маленьке руде кошеня на прізвисько Олівер, яке залишилось на вулиці, без господарів і даху над головою. Але завдяки вірним і відважним бродячим друзям, кошеня знаходить веселі пригоди на вулицях Нью-Йорка.

Коти-аристократи

Мультфільм про бездітну стареньку-аристократку, яка збирається заповісти все майно своїм котам. Але шкідливий дворецький заважає їй здійснити план і після смерті жінки тварини залишаються без даху над головою.

Великий мишачий детектив

Мишка Олівія просить відомого детектива знайти її тата, який безслідно зник. Базиль і його друг Доусон починають пошуки і знаходять багато цікавих загадок на своєму шляху.

Планета скарбів

Мультфільм розповідає про 16-річного підлітка, який марить пригодами. Одного разу хлопчик зустрічає космічного пірата Боунса, чий корабель зазнав аварії.

Лис і пес

Цей добрий мультфільм для дітей розповість історію лисеняти Тодда і щеняти Коппера, які все дитинство провели разом. Але один з них виріс хижаком, а другий – жертвою.

Мультфільм "Лис і пес" wings-of-inspiration.ru

Секрет Робінсонів

У центрі сюжету – хлопчик Льюїс, який виховувався без батьків, але пристрасно бажав їх знайти. Він дуже любить науку і вміє створювати різні прилади, одним з яких став сканер спогадів. За його допомогою, Льюїс разом з другом намагаються знайти маму.

Чорний котел

Головний герой – свинопас Таран, який мріє стати відважним воїном і боротися зі злом. Йому надається така можливість, коли злий Рогатий Король має намір заволодіти Чорним котлом, за допомогою якого можна підкорити світ.

Чорний котел allmults.org

Рятівники

Головні герої – миші знаходять лист у пляшці з криком про допомогу і не роздумуючи кидаються рятувати автора записки. Під час дороги їх чекає не одне випробування.

Рятівники Мульти-Пульти

Канікули Гуфі

Цей мультфільм розповість про Гуфі і його сина, які удвох відправляються в веселу подорож. І якщо раніше син соромився батька за його дикий характер, то під час поїздки все змінилося.

Канікули Гуфі Moviestape

Горбань із Нотр-Даму

Центральний герой фільму – горбань Квазімодо ховається в стінах собору, де закохується в красиву циганку Есмеральду. Коли дівчину хочуть приректи на смерть, тільки йому вдається врятувати красуню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось про серіали для підлітків та їхніх батьків на час карантину.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся