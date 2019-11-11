"Точно не менше, ніж детективи НАБУ": Новосад розповіла, скільки повинні заробляти вчителя в Україні

Міністр освіти України Ганна Новосад на політичному ток-шоу розповіла, скільки повинні заробляти українські вчителі.

На політичне ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" була запрошена Анна Новосад, яка розповіла про важливість професії вчителя і заявила про мету підвищити їх зарплату до 2023 року в три рази (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Реформа нової школи включає в себе підвищення престижності і професіоналізму професії викладача. Для цього мінімальний оклад вчителя становитиме 4 прожиткові мінімуми до 2023 року.

"Дана реформа націлена перш за все на молодих вчителів, так як вони є однією з найбільш вразливих категорій викладачів. Молодий учитель, який приходить в школу без досвіду роботи отримує суму, яка дорівнює 4141 грн. Ми повинні заохочувати молодих вчителів, для цього повинні допомогти їм "- каже Анна Новосад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розповіла про поганих школах.

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