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Тіло знайшла прибиральниця: у Чернівцях у школі скоїли самогубство

13.1т
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У Чернівцях на території загальноосвітньої школи №4 покінчив життя самогубством 68-річний двірник.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, тіло зранку 28 листопада виявила прибиральниця біля входу в їдальню, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на molbuk.ua.

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Чоловіка знайшли повішеним. Пізніше з'ясувалося, що загиблим виявився двірник, який працював у школі на пів ставки.

Також відомо, що наразі навчальний процес у школі призупинено, на територію навчального закладу не впускають ані школярів, ані вчителів.

У Чернівцях в школі скоїли самогубство

У Чернівцях в школі скоїли самогубство

Як повідомляв OBOZREVATEL, спроба самогубства російського професора-ката потрапила на відео.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Чернівці
Теги
скандал в школе самогубство
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