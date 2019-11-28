Тіло знайшла прибиральниця: у Чернівцях у школі скоїли самогубство

У Чернівцях на території загальноосвітньої школи №4 покінчив життя самогубством 68-річний двірник.
Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, тіло зранку 28 листопада виявила прибиральниця біля входу в їдальню, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на molbuk.ua.
Чоловіка знайшли повішеним. Пізніше з'ясувалося, що загиблим виявився двірник, який працював у школі на пів ставки.
Також відомо, що наразі навчальний процес у школі призупинено, на територію навчального закладу не впускають ані школярів, ані вчителів.
У Чернівцях в школі скоїли самогубство
Як повідомляв OBOZREVATEL, спроба самогубства російського професора-ката потрапила на відео.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".