Тигр: характерні ознаки, харчування та види

Тигр (Panthera tigris) – найбільший ссавець з родини котячих. Він відомий своїм унікальним помаранчевим забарвленням та чорно-білими смужками.

Живуть тигри в таких країнах Азії: Індія, М’янма, Росія, Китай, Лаос, Таїланд та Індонезія. Їх можна зустріти і в тропічних дощових лісах, і в мангрових болотах. Вони люблять жити біля води, де багато здобичі, а також в районах з рослинністю, де їх смуги працюватимуть як камуфляж. Щоб дізнатися, де проживають інші великі кішки, читайте підручник з біології за 7 клас Д.А. Шабанова.

Характерні ознаки

Смуги на тілі забезпечують маскування для тигра під час полювання. Більшість тигрів мають оранжевий, білий і чорний малюнок смуг, деякі – чорні з засмаглою смужкою, а інші – білі зі смугами засмаги.

У тигрів великі передні лапи з довгими гострими кігтями. Вони використовують їх для виведення здобичі, а також для подряпин дерев, щоб позначити свою територію. Передні лапи мають 5 пальців, а задні – 4.

Очі тигра виразні і здатні розрізняти кольори. Вони навіть можуть бачити в темряві. Крім хорошого зору, у тигра ще й відмінний слух. Він може почути найменші звуки.

Найбільший з тигрів – амурський, може вирости приблизно до 3 м у довжину і важити понад 300 кг. Вага допомагає кішці збити здобич, а потім утримувати її. Вони також можуть бігати дуже швидко, незважаючи на свій розмір. Максимальна їхня швидкість – 60 км на годину.

Харчування

Тигри – м’ясоїдні тварини. Вони люблять полювати на водяних буйволів, оленів і кабанів. Тигри підкрадаються до своєї здобичі, а потім захоплюють їх вибухами швидкості до 60 км на годину.

Вони використовують свої довгі гострі зуби, щоб схопити здобич за шию і збити її. Якщо це велика тварина, вона може годувати тигра до тижня.

Полюють тигри завжди поодинці. Вони або сидять в засідці та вичікують жертву, або тихо підкрадаються до неї. Якщо жертва змогла втекти від тигра, то повторно тигр не нападе.

Амурський тигр dt.ua

Види

Тигри – це вид, який перебуває під загрозою зникнення. Деякі вважають, що південнокитайський тигр вже перебуває на стадії вимирання в дикій природі. Попри численні закони та національні парки для захисту тигрів, середовище їх проживання продовжує знищуватися. На них далі полюють браконьєри.

Існує 9 видів тигрів, проте збереглися тільки 6.

Бенгальський тигр. Зустрічається в Індії та Бангладеші. Вони є найпоширенішим видом тигра. У природі зустрічаються бенгальські тигри-альбіноси, що представляють собою мутований вигляд.

Індокитайський тигр. Менші за бенгальського. Люблять жити в гірських лісах. Відрізняються мутно-рудим забарвленням.

Малайський тигр. Зустрічається лише на верхівці Малайського півострова. Найменший серед тигрів – його максимальна вага складає 120 кг, а довжина – 240 см. Цей тигр занесений в червону книгу і знаходиться на межі зникнення. У природі їх залишилося 600-700.

Амурський або сибірський тигр. Найбільший з тигрів і зустрічається у Східному Сибіру або Амурській області Росії. Відрізняється густим хутром і малою кількістю смуг. У природі їх налічується близько 500.

Суматранський тигр. Зустрічаються лише на острові Суматра. Вони також не характерні великими розмірами – трішки більші за малайського.

Південнокитайський тигр. Найбільш зникаючий вид тигра. Мешкають в Китаї і збереглися тільки в зоопарках.

Цікаві факти про тигра:

Тигри – прекрасні плавці. Вони навіть насолоджуються плаванням і охолодженням у воді в спекотний день.

Вони живуть від 15 до 20 років у дикій природі.

Мати полює і годує своїх дитинчат, поки їм не виповнилося два роки.

Кожен тигр має унікальний набір смуг.

Відомо, що тигри збивають маленьких носорогів і слонів.

Тигр був визнаний улюбленою твариною у світі глядачами телешоу Animal Planet.

Це національна тварина Індії.

Задали опрацювати запитання та завдання в підручнику в кінці параграфа? Шукайте все готове в ГДЗ з біології за 7 клас Л.І. Остапченко.

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