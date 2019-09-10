"Ти що, тупий? Пішов геть!" В Україні батьки забили на сполох через знущання у дитсадках

У дитсадках України часто можна спостерігати такі методи виховання як приниження і знущання з дітей. А батьки бояться говорити про це, щоб ставлення до малечі не погіршилося ще більше.

Ірина Токар із Полтави наважилася озвучити проблему. Вона розповіла, що її син Кирило проходить тривалу психологічну реабілітацію після того, як пішов із дитсадка (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У садочку дитину принижували, а за непослух – зачиняли в туалеті.

"Вихователька каже: "Ти що тупий? Пішов геть звідси!" Вони його просто зачиняли в туалеті. І сидів там, як син казав, сто тисяч мільйон годин", – розповіла Токар.

Вихователька переконувала, що діти люблять фантазувати, аж поки Кирило не прийшов додому із синцями. У дитсадку коментувати інцидент відмовилися.

Перегинають палицю навіть вихователі спеціалізованих дитсадків. У Чернівцях хлопчик Давид, який має вади мовлення, за кілька місяців у спецсадку втратив навіть ті навички, що мав.

У дошкільному закладі знову виправдовувались, що дитина вигадує. Проте мати Давида Наталя Боровець вшила в одяг хлопчика диктофон. Записи її шокували, адже на них чути, як вихователька б'є дитину.

Психологиня Антоніна Радченко розповіла, що такий досвід, здобутий у ранньому віці, людина несе все життя.

"Людина може стати агресором, бо зрозуміла, що тільки так можна впливати на когось, або жертвою – вона шукає собі такого ж наставника по життю, який впливатиме тільки через насильство", – додала психологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Вінниці звинуватив директора дитсадка у нехтуванні дитячим здоров'ям.

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