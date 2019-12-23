"Ти ох*їв, суч*ра?" Проректор київського вишу зірвався через звинувачення в корупції. Відео 18+

Проректор Національного транспортного університету Олександр Булах зірвався на спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Артема Щербатюка, тому що той розпочав розслідування корупційної схеми, до якої причетний педагог.

Відповідне відео хамської поведінки проректора оприлюднили на Youtube-каналі "TN C". Булах накинувся на Щербатюка, тому що останній не попередив керівництво про перевірку, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ще влітку 2019 року Щербатюку повідомили, що є корупційна схема на списання палива університету. Сотні тисяч літрів бензину, які закуповує виш, списуються на проїзди машин. Проте автомобілі стоять на місці, а за документами – мотають сотні кілометрів у день.

Щербатюк, використовуючи свої посадові повноваження, ознайомився з журналом виїзду\заїзду службових авто і сфотографував його, після чого його викликали до Булаха.

"Що ти за х*йню несеш?", "Хто ти такий, бл*ть, чуєш? Ти що зірочку зловив?", "Ти просто в цьому житті ще ні*уя не бачив і починаєш мене лікувати ще", – такі фрази викрикував Булах Щербатюку.

Проректор київського вузу зірвався через звинувачення в корупції

Під час розмови проректор зізнався, що йому декілька років тому вдалося закрити розслідування правоохоронних органів проти доведеної корупційної справи одного з викладачів-хабарників НТУ. Також Булах погрожував Щербатюку і наголосив на тому, що він "або з ними, або проти них".

Як повідомляв OBOZREVATEL, викладач вишу оскандалився зухвалою заявою, що Україну придумали польські масони.

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