Терористи хотіли вивезти дітей до Росії: з'явилися фото інтернату в Мар'їнці

Влітку 2014 року в школі-інтернат в Мар'їнці (Донецька область) ще жили і вчилися діти. Проте зараз вона розбита вщент. Дітей поспіхом рятували з Мар'їнки, бо терористи хотіли вивезти їх до Росії.
Військові показали журналістам 24 каналу, як виглядає зараз школа-інтернат. Так, у липні 2014 року в службі ООС повідомили, що озброєні люди приїхали в заклад та спробували насильно вивезти 54 дитини в невідомому напрямку, ймовірно, до Росії (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Дітей тоді врятували, а спустошений заклад став мішенню для бойовиків. Школу чи не навмисно знищували, а буквально напередодні оголошення перемир'я поцілили з РПГ", – йдеться в повідомленні.
Будівля знаходиться впритул до лінії зіткнення в закритій зоні, тому місцеві жителі туди не ходять. Армійці мріють знайти мецената, який би допоміг вивезти книги з передової. А будівлю після численних ударів артилерії відновити вже не вдасться.
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Школа-інтернат в Мар'їнці
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям показали, як окупанти на Донбасі ховаються за спини дітей.
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