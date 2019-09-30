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"Театр абсурду!" У Хмельницькому школярів зігнали на фейковий страйк. Відео

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У Хмельницькому школярів примусово зігнали на екологічний страйк, учасники якого принесли заламіновані плакати й целофанові пакети.

Як повідомив на Facebook-сторінці місцевий активіст Андрій Попик, добровільно подію відвідало декілька десятків людей, а решту привели вчителі за розпорядженням місцевого департаменту освіти (щоб переглянути фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Багато дітей взагалі не розуміли, що це за захід. Частина шкіл прийшли зі своїми плакатами, частині – видавали організатори. Коли страйк закінчився, були веселі голоси вчителів: "Діти, здаємо плакати!"" – розповів Попик.

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За його словами, люди зі сцени розповідали про відмову від пакетів у супермаркетах, а водночас біля них лежали принесені ними ж поліетиленові торбинки.

Зазначається, що більшість учасників не могли пояснити, що вони вимагають і до кого звертаються.

Екологічний страйк

Екологічний страйк

Facebook Andriy Popyk

Екологічний страйк

Екологічний страйк

Facebook Andriy Popyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Волині батьки влаштували страйк.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Хмельницький
Тег
скандал в школе
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