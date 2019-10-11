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Тато Смурф, Ван Гог: оприлюднено дотепні фотографії викладачів з усього світу

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Студенти і школярі з усього світу зібрали добірку фотографій найдотепніших вчителів, які вирішили урізноманітнити освітній процес.

Таким чином за допомогою гумору педагоги також активізували увагу в класі, пише Освіторія з посиланням на Bored Panda (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наприклад, вчитель хімії, коли підлітки починали шуміти, писав на дошці спойлери до кінофільмів чи відеоігор, і клас заспокоювався.

Веселі фотографії викладачів

Веселі фотографії викладачів

Bored Panda

У підсумковому тесті, вчитель просить своїх учнів вказати, на якій із чотирьох фотографій – безпосередньо він.

Веселі фотографії викладачів

Веселі фотографії викладачів

Bored Panda

Учитель вирішив пожартувати над учнями і приклеїв до вхідних дверей у свій кабінет величезну фотографію, на якій зображений педагог і його кабінет.

Веселі фотографії викладачів

Веселі фотографії викладачів

Bored Panda

А професор коледжу протягом п’яти років одягався, як тато Смурф на Хеллоуїн під час занять.

Веселі фотографії викладачів

Веселі фотографії викладачів

Bored Panda

Цей вчитель доводить, що з ним не буде нудно. На його веселій краватці зображена кішка, яка носить краватку.

Веселі фотографії викладачів

Веселі фотографії викладачів

Bored Panda

Викладач мистецтва з США продемонстрував свою креативність дивовижним костюмом, натхненим Ван Гогом.

Веселі фотографії викладачів

Веселі фотографії викладачів

Bored Panda

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкращий викладач світу зворушив історією життя.

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