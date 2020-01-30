Тата вигнали з АТО: стали відомі деталі історії 15-річного школяра, який відмовився від батьків

15-річний школяр із Хмельниччини через суд позбавив батька й мати батьківських прав і домігся аліментів, бо вони зловживали спиртним, а тата через пиятику вигнали з АТО.

Щомісяця батьки повинні виплачувати хлопчику 2 218 гривень, інакше матимуть проблеми із законом, пише Експрес.

Від народження школяр проживає з бабусею та дідусем. Батьків соромиться. За зловживання спиртним маму вигнали з роботи, а тата декілька разів притягали до адміністративної відповідальності.

"Батьки взагалі не цікавляться навчанням сина. Жодного разу не були на батьківських зборах", – розповіла директорка школи, в якій навчається хлопець.

Також сусіди розповіли, що з початком російської окупації Донбасу батька мобілізували на службу і відправили в АТО. Але через пиятику чоловіка повернули додому, не надавши статусу учасника бойових дій.

Хлопець упродовж двох років просив бабусю подати на батьків до суду. Але жінка до кінця відмовляла, бо це її син і невістка. Згодом школяр вичитав, що діти, досягнувши 14 років, самі можуть позбавити батьків їхніх прав. Тому він звернувся до суду.

На засіданні батьки не заперечували позову сина, але виступили проти стягнення з них аліментів. Попри це, суд повністю підтримав хлопця. Опікунство над ним оформлює дідусь.

Стали відомі деталі історії школяра, який відмовився від батьків www.svetmayaka.ru

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