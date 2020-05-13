Тарантул: будова та харчування

Тарантул – це рід великих павуків родини Theraphosidae. У нього є вісім ніжок. Ноги і тіло вкриті волосками. Тарантул може кинути у ворога свої волоски з живота та спини, щоб викликати роздратування. Вони допомагають утримувати хижаків.

Тарантули можуть відрізнятися за розмірами залежно від виду. Довжина їх тіла варіюється від 3 до 12 см, тоді як розмах ноги коливається від 9 до 25 см. Найбільший тарантул Птахоїд-Голіаф має 25-сантиметровий проміжок ніг. Про інших павуків читайте в підручнику за 7 клас Л.І. Остапченко.

Харчування

Тарантули в основному харчуються комахами. Більші тарантули їдять дрібних тварин, таких як миші, птахи, жаби та ящірки. Вони підкрадаються до здобичі, накидаються на них і отруюють. Як тільки здобич спіймана, тарантули виділяють травні ферменти в здобич. Це розріджує організм, щоб павук міг його їсти.

Птахоїд-Голіаф zelenvsit.cx.ua

Спосіб життя

Існує понад 800 видів тарантулів. Їх можна зустріти по всій планеті. Вони живуть у багатьох місцях: від пустель до тропічних лісів, але в основному в теплих умовах.

Деякі тарантули живуть у землі, а інші – на деревах. Якщо вони живуть у землі, то роблять нори для життя. Якщо вони живуть на деревах, то роблять намет з трубки зі свого шовку, щоб жити.

Тарантули також характерні линькою. Це процес, коли вони скидають свою шкіру або екзоскелет. Коли вони молоді і ростуть, то частіше линяють. Коли вони дорослішають, то линяють один раз на рік, або якщо втратили ногу чи частину волосся. Самці рідше линяють в дорослому віці.

Отрута

Всі тарантули отруйні, але не смертельні для людини. Деякі укуси схожі на укус оси і роблять людину дуже хворою. Біль може зберігатися впродовж доби. На місці укусу можна побачити дві червоні плями, які недалеко знаходяться один від одного.

Цікаві факти про тарантулів:

На цих павуків полює Оса Пепсіс, яка має прізвисько Яструб Тарантула.

Самки можуть відкладати до 2000 яєць.

Самки можуть дожити до 30 років.

Тарантули піднімаються за допомогою висувних кігтів, які знаходяться в кінці кожної ноги.

Вони можуть повторно виростити загублені ноги за допомогою багаторазового линяння.

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