Танці з книжками: київські школярі закликають долучитися до креативного флешмобу

Учні гімназії-інтернат 13 міста Києва закликають долучитись до креативного флешмобу #chitachi_challenge у соцмережах.

Навчальний заклад розташований у Солом'янському районі. Як повідомляється на Facebook-сторінці школи, вони запрошують інші навчальні заклади також приєднатись до флешмобу (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Є танці з зірками, а у нас – з книжками. Школи, приєднуйтеся до нашого #chitachi_challenge", – йдеться в повідомленні.

Щоб взяти участь у флешмобі, потрібно зняти відео та опублікувати його в соцмережі з хештегом chitachi_challenge.

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