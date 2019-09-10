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Танці з книжками: київські школярі закликають долучитися до креативного флешмобу

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Учні гімназії-інтернат 13 міста Києва закликають долучитись до креативного флешмобу #chitachi_challenge у соцмережах.

Навчальний заклад розташований у Солом'янському районі. Як повідомляється на Facebook-сторінці школи, вони запрошують інші навчальні заклади також приєднатись до флешмобу (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Є танці з зірками, а у нас – з книжками. Школи, приєднуйтеся до нашого #chitachi_challenge", – йдеться в повідомленні.

Щоб взяти участь у флешмобі, потрібно зняти відео та опублікувати його в соцмережі з хештегом chitachi_challenge.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані модні тренди для школярів 2019-2020.

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Теми
школа цікаво школярам
Місце
Україна Київ
Теги
школа флешмоб діти
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