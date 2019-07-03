Танці на вибоїнах: виступ українських випускників підірвав мережу. Відео

Випускники Чортківської загальноосвітньої школи №6 (Тернопільська область) станцювали вальс на вибоїнах. Ролик за кілька днів зібрав майже 150 тисяч переглядів і понад тисячу репостів.

Як пише Сьогодні, відео танцю виклала в Facebook місцева жителька Інеса Абрамова під назвою "Незабутній вальс випускників 2019 року" (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жахливий стан площі викликав обурення в користувачів соцмережі.

"На такому асфальті з вибоїнами танцювати нелегко", "Прекрасні діти, чудовий вальс, молодець хореограф! Але який стан площі. Господарі міста, не соромно?", "Молодці! Дуже красиво і зворушливо! Особливо приємно, що звучали тільки українські пісні. Сподіваюся, влада міста зробила висновки і наступного року майбутнім випускникам танцювати буде легко", – йдеться в коментарях під відео.

Танець випускників Inesa Abramova‎ в Facebook

Випускники Inesa Abramova‎ в Facebook

Випускники Inesa Abramova‎ в Facebook

Випускники Inesa Abramova‎ в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, выпускники школы №74 во Владивостоке (Российская Федерация), которые недавно устроили БДСМ-флешмоб, записали новое видео.

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