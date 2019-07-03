Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Новини Моя Школа

Танці на вибоїнах: виступ українських випускників підірвав мережу. Відео

2.8тЧитати матеріал російською

Випускники Чортківської загальноосвітньої школи №6 (Тернопільська область) станцювали вальс на вибоїнах. Ролик за кілька днів зібрав майже 150 тисяч переглядів і понад тисячу репостів.

Як пише Сьогодні, відео танцю виклала в Facebook місцева жителька Інеса Абрамова під назвою "Незабутній вальс випускників 2019 року" (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жахливий стан площі викликав обурення в користувачів соцмережі.

Новини
"За Росію до кінця!" Престижний військовий виш України зганьбився на випускному. Відеофакт

"На такому асфальті з вибоїнами танцювати нелегко", "Прекрасні діти, чудовий вальс, молодець хореограф! Але який стан площі. Господарі міста, не соромно?", "Молодці! Дуже красиво і зворушливо! Особливо приємно, що звучали тільки українські пісні. Сподіваюся, влада міста зробила висновки і наступного року майбутнім випускникам танцювати буде легко", – йдеться в коментарях під відео.

Танець випускників

Танець випускників

Inesa Abramova‎ в Facebook

Випускники

Випускники

Inesa Abramova‎ в Facebook

Випускники

Випускники

Inesa Abramova‎ в Facebook

Випускники

Випускники

Inesa Abramova‎ в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, выпускники школы №74 во Владивостоке (Российская Федерация), которые недавно устроили БДСМ-флешмоб, записали новое видео.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
УкраїнаТернопіль
Теги
школавидео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані