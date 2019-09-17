Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Там кухар ноги миє": борщ із відходів для школярів обурив українців. Фото їжі

1.4т Читати матеріал російською

У гімназії "Київська Русь" (на базі початкової школи №332) у Дарницькому районі Києва дітям подали червоний борщ, у якому плавало насіння соняшника.

Через це мама одного з учнів Марина Рассолова припустила, що для приготування страви кухарі використали вчорашній салат із капусти, в якому також був присутній цей інгредієнт. На харчування в шкільній їдальні жінка поскаржилася у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS".

"Вчора був салат із капусти і насіння, а сьогодні червоний борщ із насінням. Збіг? Не думаю!" – написала Рассолова.

Новини
2 відра картоплі і квашені помідори: школа під Хмельницьким потрапила в скандал через "побори" в їдальні

Ілюстрація

Ілюстрація

Голос Громади

Вона уточнила, що тендер на надання послуг харчування в школі виграла ТОВ Pontem.ua.

За словами жінки, кухарі пояснили випадок тим, що вони "просто не помили капусту". "Коли це неподобство закінчитися?" – обурилася українка.

Користувачі мережі назвали роботу їдальні "безвідходним виробництвом", а один із коментаторів зазначив: "Колись був жарт: не пий компот, там кухар ноги миє".

"Там кухар ноги миє": борщ із відходів для школярів обурив українців. Фото їжі

Facebook БАТЬКИ SOS

"Там кухар ноги миє": борщ із відходів для школярів обурив українців. Фото їжі

Facebook БАТЬКИ SOS

Салат, який дітям подали на обід за день до інциденту

Салат, який дітям подали на обід за день до інциденту

Facebook БАТЬКИ SOS

"Там кухар ноги миє": борщ із відходів для школярів обурив українців. Фото їжі

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в цьому ж навчальному закладі школярам подали на сніданок розварену сосиску, кашу і салат із капусти сумнівної якості.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Інциденти в школах Моя школа Новини для школярів школи Києва
Місце
Україна Київ
Теги
автошкола фотографии
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Andria Viktor
Andria Viktor
Это достижение.додумались экономить на детках.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0