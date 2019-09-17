"Там кухар ноги миє": борщ із відходів для школярів обурив українців. Фото їжі

У гімназії "Київська Русь" (на базі початкової школи №332) у Дарницькому районі Києва дітям подали червоний борщ, у якому плавало насіння соняшника.

Через це мама одного з учнів Марина Рассолова припустила, що для приготування страви кухарі використали вчорашній салат із капусти, в якому також був присутній цей інгредієнт. На харчування в шкільній їдальні жінка поскаржилася у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS".

"Вчора був салат із капусти і насіння, а сьогодні червоний борщ із насінням. Збіг? Не думаю!" – написала Рассолова.

Ілюстрація Голос Громади

Вона уточнила, що тендер на надання послуг харчування в школі виграла ТОВ Pontem.ua.

За словами жінки, кухарі пояснили випадок тим, що вони "просто не помили капусту". "Коли це неподобство закінчитися?" – обурилася українка.

Користувачі мережі назвали роботу їдальні "безвідходним виробництвом", а один із коментаторів зазначив: "Колись був жарт: не пий компот, там кухар ноги миє".

Facebook БАТЬКИ SOS

Facebook БАТЬКИ SOS

Салат, який дітям подали на обід за день до інциденту Facebook БАТЬКИ SOS

Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в цьому ж навчальному закладі школярам подали на сніданок розварену сосиску, кашу і салат із капусти сумнівної якості.

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