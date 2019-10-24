"Там були випадки вбивства!" На Донеччині батьки забили на сполох через закриття школи

Батьки учнів та вчителі школи №21 у селищі Щербинівка (Донецька область) забили на сполох, тому що місцева влада вирішила закрити навчальний заклад.

Населений пункт підпорядкований Торецькій міській раді, де запропонували перевести школярів до школи №20. Проте заклад знаходиться на відстані більше 5 кілометрів, пише "Вчасно".

"У нас у селищі немає тротуарів, тож дітям доведеться більш години йти до школи по трасі, вони можуть попасти під машину. Дорога пролягає через пустир, там були випадки вбивства, дітям самим ходити небезпечно", – обурилися батьки.

Одна з причин закриття школи – котельня знаходиться в жалюгідному стані. Селищна рада готова виділити кошти на ремонт, якщо це затвердить Торецька військово-цивільна адміністрація. Проте у відомстві заявили, що затвердження не дадуть.

"Ми вже чотири дні оббиваємо пороги, ми були у міському відділі освіти, зверталися до заступників голови ВЦА, зверталися на всі гарячі лінії. Нас два дні назад прийняв голова ВЦА Ярослав Руденко, але він нам відмовив, заявив, що наша школа все одно буде закрита" – розповіла мама однієї з учениць Валерія Локтеонова.

Один з заступників голови ВЦА повідомив, що влада шукає транспорт для підвозу дітей до школи. Але люди не вірять обіцянкам чиновників.

На Донеччині батьки забили на сполох через закриття школи Про Головне

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині намагалися незаконно закрити школу.

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