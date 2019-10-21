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"Таким свиней не годують!" У мережі обурилися через харчування в школі Києва

1.6т Читати матеріал російською

Школа №221 Солом'янського району міста Києва потрапила в скандал через неякісне харчування в їдальні.

Як розповіла співзасновниця "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова у Facebook, сьогодні, 21 жовтня, школярам на обід подали кашу вівсяну з сосискою і салат із капусти. Більшу частину приготованої їжі кухарі викинули в смітник, бо діти відмовилися її спожити (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Буфетна продукція і її погодження, радше, будь-який натяк на її погодження – відсутній. А щодо якості харчування – майже все у відходи. Вибачте, але таким свиней не годують", – зазначила Парфьонова.

Буфетна продукція в школі

Буфетна продукція в школі

Facebook Алена Парфенова

Страва, яку подали школярам на обід

Страва, яку подали школярам на обід

Facebook Алена Парфенова

Публікація жінки в соціальній мережі викликала обурення користувачів на адресу скандальної організації "ПОНТЕМ.УА". Водночас дехто розповів, що в інших школах Києва теж є проблеми з харчуванням.

"Таким свиней не годують!" У мережі обурилися через харчування в школі Києва

Скріншот коментарів

"Таким свиней не годують!" У мережі обурилися через харчування в школі Києва

Скріншот коментарів

"Таким свиней не годують!" У мережі обурилися через харчування в школі Києва

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві забили на сполох через небезпечні продукти, які продають у шкільних буфетах.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе харчування
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руденко евгений
руденко евгений
да, в наше время вообще не кормили, поэтому ничего не выбрасывали...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Таким свиней не кормят, поэтому ученики остались без обеда
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К Денис
К Денис
"Таким свиней не кормят!" аха ха.))) прям в точку
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