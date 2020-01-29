"Такі ігри зближують": у Чернівцях вихователька змусила дітей робити їй масаж

У Чернівцях в одному з дитсадків вихователька змусила дітей робити їй масаж, який вони ще повинні заслужити.

Про інцидент розповіла у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" мати вихованця дитсадка Наталія Барабанова-Грекаловська. Деякі батьки почали захищати виховательку і пояснювали, що такі ігри зближують і викликають довіру, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

У Чернівцях вихователька змусила дітей робити їй масаж

"Сьогодні кілька мам в розмові і подальших опитуваннях своїх дітей з'ясували, що вихователька в дитячому садку навчила їх робити масаж. І діти (молодша група), в якості нагороди і заохочення, роблять їй масаж. Я в шоці", – розповіла Барабанова-Грекаловська.

Також зазначається, що вихователька працює в дитячому садку понад 10 років.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові вихователька дитсадка загубила дитину.

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