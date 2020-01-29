"Так діти краще розуміють": у школі Києва виник скандал через російську мову

У школі робототехніки та програмування RoboCode міста Києва дітей навчали на заняттях російською мовою, тому що, на думку керівництва, учні не зрозуміють технічну термінологію українською.

Про інцидент розповіла на Facebook-сторінці виконавчий директор благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна. Зазначається, що школа раніше обіцяла проводити уроки українською мовою.

"Велике прохання всіх моїх друзів зі сфери IT написати в коментарях, наскільки критично їм важливе знання унікальної російськомовної термінології в їх роботі", – написала Кошкіна.

Коли жінка написала школі у Facebook, то отримала відповідь, що дітям складно буде використовувати вивчену українською мовою теорію на практиці. Тому краще це пояснювати російською.

"Спеціалісти часто користуються інформацією з IT-спільнот, додаткових джерел, Youtube-уроків. Українська термінологія в цьому випадку стане на заваді в процесі пошуку інформації", – пояснив представник школи.

Facebook Koshkina Iryna

Facebook Koshkina Iryna

Facebook Koshkina Iryna

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент і наголошували, що ніякої унікальної російськомовної термінолої не існує, а майже всі слова походять з англійської.

"Повна нісенітниця. Англійська і тільки. Російськомовна термінологія в сфері ІТ відсутня", "Найсмішніше те, що пацани неправильно вживають слово "вальниця" для свого контексту. Навіть вимахнутися вмінням шукати інфу в словниках не вийшло", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Івано-Франківська виник мовний скандал через вірш російською мовою.

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