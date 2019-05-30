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Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

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У четвер, 30 травня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про загальну середню освіту".

Міністр освіти Лілія Гриневич назвала закон "масштабною реформою" середньої освіти в Україні, повідомляє прес-служба міністерства.

"У 2017 році парламент прийняв Закон "Про освіту", який став фундаментом освітньої реформи. Саме завдяки йому 1 вересня минулого року першокласники прийшли вчитися в Нову українську школу. Але для повноцінного будинку фундаменту недостатньо, нам також потрібні стіни, вікна, дах - ті механізми , які дадуть повноцінно реалізуватися закону", – зазначила чиновник.

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Новий законопроект передбачає ряд змін в процесі навчання.

Індивідуальна освітня траєкторія

Документом для учнів передбачені механізми побудови власної індивідуальної освітньої траєкторії. Це допоможе, наприклад, учням з інвалідністю успішно інтегруватися в життя звичайної школи.

Учні, які навчаються вдома, зможуть просто віднести свої навчальні досягнення і отримати документ про повну загальну середню освіту.

Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

mon.gov.ua

Що для цього потрібно

Батьки звертаються із заявою до школи, щоб побудувати індивідуальний навчальний план дитини. План пишуть разом педагоги, батьки та учень, схвалює педрада і стверджує директор. Далі для підтвердження знань з предметів, які отримують поза установи, проводять звичайне річне оцінювання або атестацію.

Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

mon.gov.ua

Якщо мова йде про підтвердження результатів по домашній формі, школяреві потрібно буде здавати семестровий контроль (тобто 2 в рік). Щоб в школі враховували освітні та психологічні потреби дітей, проект передбачає два адаптаційні цикли: перший цикл - в 1-2 класі, і другий - в 5-6 класах.

Документ дозволяє створювати міжкласні групи для вивчення вибіркових предметів, коли дисципліну слухає не один клас, а збірна група з учнів класів однієї паралелі і суміжних класів.

Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

mon.gov.ua

Що зміниться для вчителів

Законопроект документ передбачає педагогічну автономію:

  • створення програм,

  • розробка власної системи оцінки та заохочення учня,

  • підвищення кваліфікації за своїм вибором і за рахунок держави.

З'явиться більше доплат для вчителів - від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами.

Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

mon.gov.ua

Документом пропонується ввести педагогічну інтернатуру. Молодий учитель, з навчання прийшовши до закладу, отримає наставника, який буде консультувати, направляти і займатися благополуччям і розвитком педагога.

При цьому, наставник буде отримувати 20% доплату до зарплати за таку супервізію і буде особисто зацікавлений в успіху молодого вчителя.

Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

mon.gov.ua

Проект також передбачає, що всі вчителі пройдуть курси підготовки домедичної допомоги.

Також батьки зможуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту навчального закладу. У новому документі також визначено, що колектив школи і батьки будуть грати дорадчу роль при виборі нового керівника, але сам конкурс буде проводити незалежна комісія.

Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

mon.gov.ua

Обов'язковою є відеотрансляція і відеофіксація вибору директора. При цьому директор отримає велику кадрову і фінансову автономію.

Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

mon.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії Буллінг (цькування)".

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Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
Міносвітишколазакон про освітуосвіта
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Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
Спочатку треба навчити вчителів, а потім довірити їмдітей. Поведівнка і ставлення вчителів до дітей у новій українській школі часом більше нагадує пофігізм або відверте знущання
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Это всё пережитки совка! Не знаю никакого среднего образования, и нам не надо. Но мне нужна не Промышленная, не экономика. Мы вольные люди.
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