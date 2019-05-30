Свобода для учнів та гроші для педагогів: як в Україні хочуть змінити середню освіту

У четвер, 30 травня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про загальну середню освіту".

Міністр освіти Лілія Гриневич назвала закон "масштабною реформою" середньої освіти в Україні, повідомляє прес-служба міністерства.

"У 2017 році парламент прийняв Закон "Про освіту", який став фундаментом освітньої реформи. Саме завдяки йому 1 вересня минулого року першокласники прийшли вчитися в Нову українську школу. Але для повноцінного будинку фундаменту недостатньо, нам також потрібні стіни, вікна, дах - ті механізми , які дадуть повноцінно реалізуватися закону", – зазначила чиновник.

Новий законопроект передбачає ряд змін в процесі навчання.

Індивідуальна освітня траєкторія

Документом для учнів передбачені механізми побудови власної індивідуальної освітньої траєкторії. Це допоможе, наприклад, учням з інвалідністю успішно інтегруватися в життя звичайної школи.

Учні, які навчаються вдома, зможуть просто віднести свої навчальні досягнення і отримати документ про повну загальну середню освіту.

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Що для цього потрібно

Батьки звертаються із заявою до школи, щоб побудувати індивідуальний навчальний план дитини. План пишуть разом педагоги, батьки та учень, схвалює педрада і стверджує директор. Далі для підтвердження знань з предметів, які отримують поза установи, проводять звичайне річне оцінювання або атестацію.

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Якщо мова йде про підтвердження результатів по домашній формі, школяреві потрібно буде здавати семестровий контроль (тобто 2 в рік). Щоб в школі враховували освітні та психологічні потреби дітей, проект передбачає два адаптаційні цикли: перший цикл - в 1-2 класі, і другий - в 5-6 класах.

Документ дозволяє створювати міжкласні групи для вивчення вибіркових предметів, коли дисципліну слухає не один клас, а збірна група з учнів класів однієї паралелі і суміжних класів.

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Що зміниться для вчителів

Законопроект документ передбачає педагогічну автономію:

створення програм,

розробка власної системи оцінки та заохочення учня,

підвищення кваліфікації за своїм вибором і за рахунок держави.

З'явиться більше доплат для вчителів - від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами.

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Документом пропонується ввести педагогічну інтернатуру. Молодий учитель, з навчання прийшовши до закладу, отримає наставника, який буде консультувати, направляти і займатися благополуччям і розвитком педагога.

При цьому, наставник буде отримувати 20% доплату до зарплати за таку супервізію і буде особисто зацікавлений в успіху молодого вчителя.

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Проект також передбачає, що всі вчителі пройдуть курси підготовки домедичної допомоги.

Також батьки зможуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту навчального закладу. У новому документі також визначено, що колектив школи і батьки будуть грати дорадчу роль при виборі нового керівника, але сам конкурс буде проводити незалежна комісія.

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Обов'язковою є відеотрансляція і відеофіксація вибору директора. При цьому директор отримає велику кадрову і фінансову автономію.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії Буллінг (цькування)".

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