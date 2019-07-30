Світловідбиваючі жилети для українських школярів ще не закупили: у чому справа

Державне агентство інфраструктурних проектів ще не проводило закупівлю світловідбиваючих жилетів для школярів 1-4 класів, про які раніше публічно заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як відповів Укрінфрапроект на інформаційний запит Українських Новин, у 2019 році повинні забезпечити жилетами 1,72 млн учнів (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

"Після проведення Укрінфрапроектом процедури закупівлі світловіддзеркалюючих елементів на основі технічної документації, наданої виконавцями Програми, жилети будуть передані виконавцям Програми для подальшої роздачі учням початкових класів", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається у відповіді, забезпечення учнів молодших класів світловідбивними жилетами здійснюється в рамках Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Всього на це буде витрачено 217,8 млн грн. Тільки 184,9 млн грн використають в 2019 році.

Відповідь Укрінфрапроекту Українські Новини

Світловідбивні жилети В Курсі

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