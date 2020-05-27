Сузір’я. Зоряна карта

Сузір’я – це група видимих ​​зірок, які утворюють візерунок при погляді із Землі. Структура, яку вони утворюють, може набувати форми тварини, міфологічної істоти, чоловіка, жінки чи неживого предмета, такого як мікроскоп, компас чи корона.

У 1922 році небо розділили на 88 різних сузір’їв. Сюди входили 48 давніх сузір’їв, перелічені грецьким астрономом Птолемеєм, а також 40 нових. Більше про відкриття зоряних ділянок читайте в підручнику з астрономії за 11 клас М.П. Пришляка.

Зоряна карта

88 різних сузір’їв розділяють все нічне небо, яке видно з усієї Землі. Карти представляють положення зірок, як ми бачимо їх із Землі. Зірки в кожному сузір'ї можуть взагалі не бути близькими. Деякі з них яскраві, оскільки вони близькі до Землі, а інші яскраві, тому що вони дуже великі.

Фотографічна зоряна карта На Урок

Не всі сузір’я видно з будь-якої точки Землі. Зоряні карти, як правило, поділяються на карти для північної півкулі та карти для південної півкулі. Сезон року також може вплинути на те, які сузір’я видно там, де ви знаходитесь на Землі.

Карта зоряного неба uabooks.top

Відомі сузір'я

Оріон – одне з найбільш помітних сузір’їв. Через розташування його можна побачити з будь-якого куточку світу. Оріон названий на честь мисливця з грецької міфології. Найяскравішими його зірками є Бетельгейза та Рігель.

Велика Ведмедиця – її видно у північній півкулі. Велика Ведмедиця часто використовується як спосіб знайти напрямок на північ. Складається з 7 яскравих зір та 30 тьмяних.

Мала Ведмедиця – розташована поблизу Великої Ведмедиці. Містить 40 зір. Найяскравішою зіркою сузір’я є Полярна.

Сузір'я Дракона можна побачити в північній півкулі. Він був одним із 48 давніх сузір'їв.

Сузір'я Пегаса названо на честь однойменного літаючого коня з грецької міфології. Його можна побачити на північному небі. Воно є одним з найбільших за площею сузір’їв.

Сузір’я Зодіаку – це сузір’я, розташовані в межах смуги, яка на небі становить близько 20 градусів. Ця смуга вважається особливою, оскільки по ній рухаються Сонце, Місяць та планети.

Є 13 зодіакальних сузір’їв. Дванадцять із них використовуються як знаки для календаря зодіаку та астрології: Козеріг, Водолій, Риби, Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Змієносець.

Користь сузір’їв

Сузір'я можуть допомогти людям розпізнати зірки на небі. У стародавні часи сузір’я використовували, щоб допомогти слідкувати за календарем. Це було дуже важливо, щоб люди знали, коли садити та збирати урожай.

Ще одним важливим застосуванням сузір’їв була навігація. Знайшовши Малу Ведмедицю, досить легко помітити Полярну зірку (Polaris). Використовуючи висоту Полярної зірки на небі, мореплавці могли зрозуміти широту, допомагаючи суднам подорожувати океанами.

Цікаві факти про сузір’я:

Найбільше за площею сузір’я – Гідра, що становить 3,16% неба.

Найменший – це Південний Хрест, який займає всього 0,17 відсотків неба.

Невеликі візерунки зірок всередині сузір'я називаються астеризмами. До них відносяться Велика і Мала Ведмедиця.

Якщо вас зацікавила тема про сузір’я, тоді вам знадобиться й інформація про зірки. Шукайте цікавинки в підручнику з астрономії за 11 клас М.П. Пришляка.

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