Супрун відповіла на скандал і протести навколо введеного при ній іспиту

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун відреагувала на скандал і протести, які розгорілися навколо іспиту для студентів-медиків "Крок 2".

"Останні два тижні соціальні мережі буквально горять від звернень студентів-медиків і їх стурбованих батьків. Були створені телеграм-чати, збиралися акції і створювалися петиції, студенти приходили з протестами під будівлю Міністерство охорони здоров'я України. Причина такої активності - іспит КРОК-2 і очікування його результатів", - написала вона в Facebook.

За її словами, деякі студенти обурюються, що над ними нібито ставлять експеримент.

При цьому, як зазначає Супрун, для паніки немає жодних причин – більшість студентів цей іспит склали.

"Іспит не склали 6,8%. Це 487 студентів з 7143, які здавали тест (для порівняння - в 2018 році не склали 4,4%, 2017- 4,8%). Решта - 93,2% склали іспит успішно і підтвердили наявність у них мінімального необхідного рівня професійної компетентності для отримання диплома лікаря. Повторно іспит складало 236 студентів, 125 з них не впоралися з цим завданням вдруге також", - пише в.о. міністра.

"Студенти вже отримали свої результати і, швидше за все, ними задоволені. Адже дуже помітно, як зменшилася їх кількість під будівлею Міністерства", - додає Супрун.

Вона також повідомила, що в липні відбудеться міжнародний іспит основ медицини (IFOM - International Foundations of Medicine) для студентів 3 курсу як обов'язковий компонент Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

"Саме проти цього намагаються налаштувати студентів-медиків, переконуючи їх в "експериментах"", - вважає Супрун.

"Найгіршим експериментом над людьми є неякісна медична освіта. Це несправедливо і небезпечно як для студентів, так і для їхніх майбутніх пацієнтів", - додає при цьому вона.

При цьому в коментарях під постом в.о. міністра багато підтримки на її адресу:

Але є і критика (хоча варто зазначити, що рейтинг у критичних коментарів низький):

"Крок 2" - це іспит з професійно-орієнтованих меддисциплін, який за змістом відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців в медичній сфері.

"Крок 2" є складовою державної атестації студентів в Україні і здається на випускному курсі.

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