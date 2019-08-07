Супрун пообіцяла покарати винних у "саботажі" іспиту IFOM

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун пообіцяла покарати винних у "саботажі" міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM).

Як повідомила Супрун на Facebook-сторінці, іспит складали 10 099 студентів, не з’явилися – 2 783. Спеціальна комісія визначить, хто здав іспит, а хто – ні.

"Порушень було багато. Жодного разу за всю історію проведення іспитів державної атестації ми не стикались з таким "саботажем", як під час проведення IFOM", – наголосила очільниця МОЗ.

За її словами, у Харківському національному університету ім. Каразіна перекривали вхід у заклад, аудиторії були зачинені, комп'ютери не були готові для роботи. В Івано-Франківську знімали процес на камери та нібито погрожували тим студентам, які здавали іспит.

Студенти-медики Шпальта

"Більшість студентів, які "саботували" іспит і не прийшли на нього, – це іноземці. По суті ті, хто приїхав в Україну не отримувати знання лікаря, а просто придбати диплом", –зазначила Супрун.

Координувала процес зриву іспиту колишня очільниця Центру тестування МОЗ Ірина Булах.

В Україні створять міжвідомчу комісію, яка розслідуватиме порушення. Також планують розробити необхідні зміни до чинних нормативних документів, щоб не допустити такі "саботажі" у майбутньому

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо регіони України, де студенти-медики найкраще здали IFOM.

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