Супервізори в школах України: стало відомо, як готуватимуть фахівців

Міністерство освіти і науки затвердило програму підготовки супервізорів, які покликані допомагати вчителям, та програму проведення супервізії (системи професійної підтримки).

Як йдеться в наказі №1313 від 18 жовтня, опублікованому на сайті ІМЗО, програма навчання супервізорів триватиме 30 академічних годин (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

Навчання можна здійснювати в регіональних закладах післядипломної педагогічної освіти та ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" національної академії педагогічних наук України.

Програма складається з двох навчальних модулів та містить очне і заочне навчання, яке завершується підсумковим комплексним тестуванням та сформованим портфоліо. Після завершення навчання слухачі отримають сертифікат, який надасть їм право здійснювати супервізію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на асистентів вчителів в Україні чекають важливі зміни.

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