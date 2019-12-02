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Суд ухвалив нове рішення щодо скандальної ексректорки університету Богомольця

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Печерський районний суд міста Києва поновив ексректорку Національного медичного університету ім. Богомольця Катерину Амосову на посаді керівника вишу.

Про це Амосова повідомила на своїй сторінці у Facebook. На думку ректорки, її звільнили через нібито особисту неприязнь колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Раніше мене поновили три судові інстанції, включно з Верховним судом. Одночасно наказом Міністра Юстиції від 21.11.2019 скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області до реєстру Кучіна Ю. як керівника НМУ ім. О.О. Богомольця", – зазначила Амосова.

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Крім того, в документі зазначено, що університет повинен їй виплатити майже 300 тисяч грн зарплати за час вимушених прогулів (понад рік). А МОЗ має виплатити їй 1 тисячу грн моральної компенсації і сплатити судові витрати у розмірі 4,5 тисячі грн.

Катерина Амосова

Катерина Амосова

Главком

"Незаконно звільнені працівники мають повернутися до роботи, і така ганебна практика беззаконних звільнень має припинитися. До появи угрупування імені Супрун подібного за час незалежної України не відбувалося в жодному університеті", – додала Амосова.

Рішення Печерського суду

Рішення Печерського суду

Facebook Катерина Амосова

Рішення Печерського суду

Рішення Печерського суду

Facebook Катерина Амосова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року Амосову вже поновили на посаді ректорки медуніверситету імені Богомольця.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Особа
Катерина Амосова
Місце
Україна Київ
Теги
освіта Печерський суд університет
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