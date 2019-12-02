Суд ухвалив нове рішення щодо скандальної ексректорки університету Богомольця

Печерський районний суд міста Києва поновив ексректорку Національного медичного університету ім. Богомольця Катерину Амосову на посаді керівника вишу.

Про це Амосова повідомила на своїй сторінці у Facebook. На думку ректорки, її звільнили через нібито особисту неприязнь колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Раніше мене поновили три судові інстанції, включно з Верховним судом. Одночасно наказом Міністра Юстиції від 21.11.2019 скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області до реєстру Кучіна Ю. як керівника НМУ ім. О.О. Богомольця", – зазначила Амосова.

Крім того, в документі зазначено, що університет повинен їй виплатити майже 300 тисяч грн зарплати за час вимушених прогулів (понад рік). А МОЗ має виплатити їй 1 тисячу грн моральної компенсації і сплатити судові витрати у розмірі 4,5 тисячі грн.

Катерина Амосова Главком

"Незаконно звільнені працівники мають повернутися до роботи, і така ганебна практика беззаконних звільнень має припинитися. До появи угрупування імені Супрун подібного за час незалежної України не відбувалося в жодному університеті", – додала Амосова.

Рішення Печерського суду Facebook Катерина Амосова

Рішення Печерського суду Facebook Катерина Амосова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року Амосову вже поновили на посаді ректорки медуніверситету імені Богомольця.

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