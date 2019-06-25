Ціна питання – 850 грн: справа про булінг у школі Одеси отримала несподіване продовження

В Одесі батько школяра, якого суд покарав за булінг над однокласницею, подав апеляцію на ім'я 12-річної дівчинки.

Як пишуть Незалежні Новини, чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу розміром 850 грн, передбаченим частиною 3 статті 173-4 КУпАП (Булінг). Таку постанову виніс Приморський районний суд міста Одеси.

Згідно з заявою, школяр словесно ображав дівчинку і кілька разів поранив її кульковою ручкою. До відповідальності притягнули батька винуватця, адже хлопчик іще не досяг відповідного віку.

Проте чоловік вирішив оскаржити постанову в апеляційному порядку. За словами мами дівчинки, батько хлопчика подав апеляцію і викликав у суд 12-річну однокласницю сина як відповідача. Адже повістка в суд прийшла саме на її ім'я. Датою засідання обраний саме день народження дитини.

Як розповіла мати дівчинки, батько кривдника її дочки є адвокатом.

Булінг Газета "День"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти обговорили, як подолати булінг в Україні. Відповідь на це складне питання шукали під час круглого столу на тему: "Протидія булінгу: перші вироки та подальше формування практики".

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