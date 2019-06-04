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Студентка стала заробляти собі на навчання чханням

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18-річна студентка з Великоъ Британії Ебі Хейвуд стала заробляти собі на життя і навчання вкрай нестандартним методом, знімаючи відеоролики, на яких чхає.

До цього способу заробітку вона прийшла випадково, пише Daily Mail.

Дівчина навчається в Лідському художньому університеті, але життя в місті і навчання виявилося їй не по кишені, через що вона спочатку працювала офіціанткою, але грошей все одно не вистачало, в зв'язку з чим Ебі вже думала відрахуватися, - на її матері, при цьому, був кредит, через який та не могла допомогти дочці.

Студентка стала заробляти собі на навчання чханням

Одного разу студентка записала відео, як пише картину, лоскочучи ніс спеціальною соломинкою і чхаючи на полотно.

Після публікації ролика виявилося, що багато людей готові платити за перегляд подібних відео.

Студентка стала заробляти собі на навчання чханням

Так, Ебі почала знімати ролики і продавати кожен за 20-30 фунтів (700-1000 гривень), іноді робить спецзамовлення по 100 фунтів (приблизно близько 3500 гривень), випускає нарізки відео на дисках.

Студентка стала заробляти собі на навчання чханням

Зокрема, один клієнт просив її чхнути в громадському туалеті, а інший, - фарбувати білим лаком нігті на ногах, поки вона чхає.

Студентка стала заробляти собі на навчання чханням

Мати дівчини вже знає про методи її заробітку і не має нічого проти, хоча спочатку була дещо здивована.

Подивитися нарізку з першого відео Ебі можна онлайн, однак, обережно, - воно сильно на любителя.

Нагадаємо, раніше молода блогер опублікувала в соцмережах протестне фото, за що жорстко поплатилася.

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