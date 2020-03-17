Студентів Одеського національного університету імені Мечникова вирішили вигнати з гуртожитків через встановлений у виші карантин.

Про відповідне рішення повідомив ректор Ігор Коваль. Так, студенти повинні звільнити кімнати до вівторка, 17 березня, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Думская.

Проте молодь обурена такому ультиматуму, тому що деяким доведеться їхати в інше місто чи село громадським транспортом, де ризикують як своїм здоров'ям, так і інших людей.

Студентів одеського вишу вигнали з гуртожитків через карантин

"При цьому дозволяється залишитися для проживання в гуртожитках тільки тим студентам, які відносяться до категорії внутрішньо переміщених осіб; працюють за сумісництвом в аптеках і продовольчих магазинах", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вступні іспити до аспірантури, які були заплановані на 17-20 березня, скасували до завершення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вчителів примусово відправили у відпустку на час карантину.

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