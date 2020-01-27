Студенти-ветеринари Мюнхенського університету імені Людвіга-Максиміліана (Німеччина) роздяглися для благодійного календаря, щоб допомогти коалам в Австралії, які постраждали від лісових пожеж.

У фотосесії взяли участь 37 студентів, безліч собак, кішок, альпак, єнотів, геконів та інших, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на виш (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Один примірник календаря з оголеними студентами коштує 25 євро. Половина прибутку піде на допомогу тваринам, що постраждали від лісових пожеж в Австралії, інша – на святкування випускного вечора студентів", – йдеться в повідомленні.

Студенти знялися голими задля порятунку коал в Австралії lmuvetishop.com

Викладачі вишу про фотосесію не знали, але відреагували позитивно. Зазначається, що календар повністю виготовили за шість тижнів.

Німецькі студенти знялися голими для благодійного календаря lmuvetishop.com

Німецькі студенти знялися голими для благодійного календаря lmuvetishop.com

Німецькі студенти знялися голими для благодійного календаря lmuvetishop.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Новій Зеландії голі студенти влаштували відверту фотосесію з тваринами.

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