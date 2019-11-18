Найбільше студентів із США зараховано в Чернівецькому національному університеті імені Федьковича, Тернопільському економічному університеті та Івано-Франківському медичному університеті.
Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році перебуває 316 студентів із США. Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили у Державному підприємстві "Інфоресурс", пише OBOZREVATEL з посиланням на "УНН".
Також вони навчаються у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С З. Ґжицького, Донецькому національному медичному університеті, Львівському національному університеті імені Івана Франка та інших вишах.
Зазначається, що найчастіше іноземні студенти обирають спеціальність "Медицина".
Студенти з США в Україні: стало відомо, які виші обирають американці
voxukraine.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, названі країни, звідки найбільше приїхало іноземних студентів до України.
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