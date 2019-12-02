Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Студенти з ЄС в Україні: названі країни, звідки їх найбільше приїхало

2.6т
Читати матеріал російською

Найбільше в Україні навчається студентів з таких країн Європейського Союзу, як Польща (646), Болгарія (248), Німеччина (123) та Литва (85).

Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили у Державному підприємстві “Інфоресурс”. Найменше студентів з ЄС навчається з Хорватії – 2, Бельгії – 3 та Словенії – 5, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "УНН".

Новини
Російські студенти в Україні: названо спеціальності, які найбільше обирає молодь

Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається 1 553 студентів з країн Європейського Союзу.

Також зазначається, що популярні спеціальності серед іноземців – це “Музичне мистецтво”, “Фармація”, “Стоматологія”, “Медицина” та “Соціальна робота”.

Студенти з ЄС в Україні: названі країни, звідки їх найбільше приїхало

Студенти з ЄС в Україні: названі країни, звідки їх найбільше приїхало

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштує один студент в Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта університет
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
10
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
1553 студента, из всего ЕС - колоссальный успех !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0