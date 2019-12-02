Найбільше в Україні навчається студентів з таких країн Європейського Союзу, як Польща (646), Болгарія (248), Німеччина (123) та Литва (85).

Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили у Державному підприємстві “Інфоресурс”. Найменше студентів з ЄС навчається з Хорватії – 2, Бельгії – 3 та Словенії – 5, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "УНН".

Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається 1 553 студентів з країн Європейського Союзу.

Також зазначається, що популярні спеціальності серед іноземців – це “Музичне мистецтво”, “Фармація”, “Стоматологія”, “Медицина” та “Соціальна робота”.

Студенти з ЄС в Україні: названі країни, звідки їх найбільше приїхало Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштує один студент в Україні.

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