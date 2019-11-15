Студенти університету в Індонезії винайшли пристрій "Неттокс", який допомагає боротися з інтернет-залежністю.

На створення приладу витратили три місяці. Його потрібно надягнути на зап'ястя, бо він має датчик для вимірювання рівня кисню в крові й серцевих ритмів, пише OBOZREVATEL з посиланням на UBR.

Доведено, що тривале використання телефону чинить негативний вплив на пульс і рівень кисню в гемоглобіні. На прикладі одного особливо залежного від інтернету студента дослідники розповіли, що після тривалого користування телефоном його пульс становив 44 удари на хвилину, тоді як оптимально – 60.

"Коли в організмі показники не в нормі, то пристрій починає пікати, нагадуючи користувачам, що смартфон варто було б відкласти в сторону. До наступного року винахідники сподіваються прилад запатентувати. Зараз працюють над його удосконаленням, оскільки закладена в нього норма залежить від статі, тіла і стану здоров'я самого користувача", – йдеться в повідомленні.

Студенти вигадали спосіб боротьби з інтернет-залежністю bolezni.net.ua

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