Студенти повернуться на навчання: МОН змінило позицію щодо сесій у вишах і озвучило терміни

Вищі навчальні заклади України з 1 червня отримають можливість проводити екзаменаційні сесії.

Як повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі каналу "Україна 24", обов'язковою умовою буде дотримання всіх протиепідемічних заходів, а в групах має одночасно перебувати максимум 10 чоловік.

Вона підкреслила, що все буде залежати від ситуації з епідемією COVID-19 в кожній з областей. Якщо показники дозволять послабити карантин, то буде також дозволено продовжити роботу вищих навчальних закладів.

Мандзій додала, що навіть при нинішній обстановці виші готові до проведення екзаменаційної сесії дистанційно.

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Міністерство освіти і науки України прийняло рішення про терміни проведення основної сесії ЗНО, яке було перенесено через пандемію. Вона розпочнеться 25 червня тестуванням з математики, а завершиться 17 липня тестуванням з хімії.

Також були опубліковані умови допуску абітурієнтів до здачі тестів та іспитів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал