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"Страви подають, як в ресторані": українка розповіла про дитсадки і школи Польщі

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У школах і дитсадках Польщі дітей заохочують до здорового способу життя, страви подають, як в ресторані, а за найдрібніше досягнення хвалять.

Про це розповіла Ольга Кучерюк з міста Хотин Чернівецької області. Вслід за чоловіком Костянтином 4 роки тому переїхала жити до польського міста Седльце, пише Gazeta.ua.

За її словами, за державною програмою кожній дитині роздають в дитсадку у розфасованих пакетиках овочі та фрукти. Це може бути морква, яблуко, редька, огірок, банани тощо.

Навчання в дитсадках Польщі

Навчання в дитсадках Польщі

Фото надане Ольгою Кучерюк

"Якщо хтось з дітей відсутній, то їхні овочеві чи фруктові набори висипають у загальний кошик і роздають іншим дітям у класі чи групі", – поділилась Кучерюк.

У дитсадках страви подають, як в ресторані. На сніданок дають різні канапки, бутерброди. На обід – суп, борщ український, журек. На друге – гарнір з м'ясом чи обсмаженою у клярі з кунжутом рибою.

У школі за одноразові обіди потрібно платити за день 3,50 злотих. Якщо купувати одразу на місяць, то виходить близько 70 злотих. На полуденок дають кожному йогурт чи сирок. Якщо дитини не буде, то дзвоню і попереджаю. День відсутності не враховують.

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Влаштуватись посеред року в садок неможливо. В державний треба записатись через інтернет і лише за місцем проживання.

При подачі документів важливі усі дані про дитину – чи вона з багатодітної родини, чи батьки працюють. Хто має більше пунктів, той має перевагу першим влаштуватись у дитсадок. Це дуже ціниться.

"Директор дитсадка не могла влаштувати свою онуку, то повели у приватний. Ми ж попали. Якщо з однієї сім'ї друга дитина іде в той самий дитсадок, теж даються високі бали. У школу йдемо у вересні. Одразу заплатили медичну страховку 40 злотих і 50 злотих добровільного внеску на походи у кіно, на концерти. На ремонти грошей не здаємо", – додала українка.

Навчання в дитсадках Польщі

Навчання в дитсадках Польщі

Фото надане Ольгою Кучерюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, українки розповіли про навчання в школах США.

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Тема
дошкільний період
Місце
Польща
Теги
дитячий садок школа Ukrajinci v Polsku
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