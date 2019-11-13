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Стояв у трусах і плакав: з'явилося нове відео знущань у дитсадку Росії

1.6т
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Приватний дитячий садок "Маленькая страна" в Пермі (Росія) потрапив у скандал через знущання над дітьми.

Відео жорстокої поведінки вихователів зняли очевидці у серпні 2019 року. На кадрах видно, як хлопчик у самих лише трусах стояв на вулиці й плакав, пише OBOZREVATEL з посиланням на "360" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Під час тихої години малюк зник. Ніхто з персоналу не помітив цього, поки співробітники розташованого поруч офісу не пішли в дитячий садок і не розповіли про те, що відбувається", – йдеться в повідомленні.

Хлопчика одягли в куртку, бо на вулиці було холодно

Хлопчика одягли в куртку, бо на вулиці було холодно

Скриншот

Випадкова перехожа, яка теж почула плач дитини, заявила, що вихованці там плачуть "цілими днями". У закладі відмовилися коментувати відео.

Зазначається, що раніше дошкільна установа вже потрапляла у скандал через працівників, які били й лаяли дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вихователька дитсадка побила дитину.

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Місце
Росія Перм
Теги
дитячий садок знущалися над дітьми Новини Росії
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