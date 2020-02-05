Стояв босий і плакав: у Полтаві вихователька зачинила в туалеті трирічного хлопчика

У Полтаві вихователька дитсадка №63 "Казка" зачинила в туалеті трирічного хлопчика. Дитина стояла на холодній плитці без взуття і сильно плакала.

Як йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "ІРТ", завідувачка дошкільного навчального закладу Ірина Тимощук підтвердила факт інциденту (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я зайшла до приміщення там, де туалет. Відкривши його, побачила, що моя дитина там стоїть без світла, двері щільно закриті, ручка знаходиться на такій відстані, що тільки доросла людина може до неї дістати. Одразу викликала поліцію, щоб з’ясувати подробиці", – розповіла мати потерпілого хлопчика Світлана Кулініч.

У дитсадку заявили, що вихователька вибачилася перед батьками і дитиною. Причину такого вчинку не назвали. Інші батьки заявили, що не хочуть, щоб вихователька йшла з дитсадка.

У Полтаві вихователька зачинила в туалеті трирічного хлопчика Комсомольская правда

"Наш вихователь вкладає душу у наших діток, ми нею дуже задоволені і у нас немає ніяких претензій до її роботи. Дітки зараз за нею сумують ,переживають і чекають її", – зазначила Тетяна Шкура, мама одного з вихованців дитсадка.

У місцевій поліцій наразі працюють разом з представниками прокуратури та з’ясовують усі обставини пригоди, після чого буде дана оцінка діям виховательки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі вчителька приватної школи жорстоко побила 8-річну дитину, тому що вона просилася в туалет.

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